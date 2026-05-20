レノファ山口FCは19日、ユニフォーム胸パートナー企業が2026-27シーズンから交代となることを発表した。山口のユニフォーム胸パートナーは、2014シーズンのJFL時代から13年にわたってユーピーアール株式会社が担当。オフィシャルトップパートナーも務めている。クラブは公式サイト上で「JFLからJリーグへの挑戦、そして現在まで続くクラブの歩みのそばには、常にユーピーアール株式会社様の存在があります。これまでともに歩