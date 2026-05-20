パナソニック ホームズと芝浦工業大学の秋元孝之 教授、小金井真 特任教授は5月19日に、パナソニック ホームズが所有する国内最大規模の人工気象室（滋賀県東近江市）において行った、約60年後の気候条件が住宅の温熱環境・空調性能に及ぼす影響に関する共同検証の結果を公表した。●8月の平均消費電力量が約1.5倍になる可能性同検証では、パナソニック ホームズの全館空調システム「エアロハス」を搭載した住宅を対象に、現在