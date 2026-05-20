技研ホールディングス [東証Ｓ] が5月20日大引け後(17:10)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比15.8％増の8億9200万円になり、27年3月期も前期比5.4％増の9億4000万円に伸びる見通しとなった。4期連続増益になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比43.2％減の9200万円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の12.9％→9.5％に低下した。 株探ニュース