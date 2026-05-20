フリージア・マクロス [東証Ｓ] が5月20日大引け後(17:20)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比12.2％増の22.2億円に伸びたが、27年3月期は前期比19.1％減の18億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比32.2％減の4.6億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の23.1％→12.2％に大幅低下した。 株探ニュース