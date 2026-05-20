大阪梅田ツインタワーズ・ノース（旧梅田阪急ビル）の1階コンコースで、阪急うめだ本店のコンコースウィンドーと一体化した大規模インスタレーション『LAMPENFLORA｜照明植生』が、きょう20日から始まった。6月22日まで34日間にわたり開催される。【画像】大規模インスタレーション『LAMPENFLORA|照明植生』実施エリア梅田を代表するスポットとして知られるコンコース空間が、現代美術作家・平子雄一氏の手によってひとつの大