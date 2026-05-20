大阪都構想の制度案を議論する法定協議会が設置される見通しが高まりました。 （維新・大阪市議団東貴之代表）「この議会で法定協議会を設置するということで議員団で決定した」 大阪都構想をめぐって意見の食い違いが続いていた維新の代表・吉村知事と大阪市議団。 5月15日、市議会に都構想の制度案を話し合う法定協議会を設置するための議案が提出されましたが、協議会の早期設置に慎重な姿勢を示していた維新の市