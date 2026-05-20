アイスタイルが20日、「@cosmeベストコスメアワード2026上半期新作ベストコスメ」を発表した。2025年10月1日から2026年3月31日までに発売された新商品を対象に、ユーザーから寄せられたクチコミなどをもとに選出したもの。総合大賞にはdプログラム「モイストケア ローション EX」が輝いた。結果からは“バズ買い”だけではなく、自分に合うか、投資する価値があるかを見極める消費行動への変化が浮かび上がった。【画像】総合10