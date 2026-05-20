サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会（６月１１日開幕）に臨む日本代表メンバー２６人が発表されました。遠藤航選手や堂安律選手、久保建英選手らが前回大会に続いて選ばれ、３９歳の長友佑都選手は日本人最多となる５大会連続の選出となりました。しかし、負傷の三笘薫選手（ブライトン）と南野拓実選手（モナコ）は選外となるなど、悲喜こもごもでした。読売新聞朝刊の投書欄「気流」にもこれまで日本代表の選出