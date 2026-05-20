経済産業省は２０日、夏場の節電要請を見送る方針を決めた。見送りは３年連続となる。中東情勢が緊迫する状況下でも、火力発電に使う液化天然ガス（ＬＮＧ）などの燃料を十分に確保でき、原子力発電所の再稼働も進んだことで、電力を安定供給できる見通しが立ったことを考慮した。