ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が15日より、「KANSAI COLLECTION 2026 A/W」への出演を懸けたオーディションイベント『KANSAI COLLECTION 2026 A/W ISAMU MORITA BRIDE スペシャルステージ出演権争奪戦』を開催している。『KANSAI COLLECTION 2026 A/W ISAMU MORITA BRIDE スペシャルステージ出演権争奪戦』○スペシャルステージ出演のチャンス『KANSAI COLLECTION 2026 A/W ISAMU MORITA BRIDE スペシャルステージ出演権争