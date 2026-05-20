起立性調節障害改善協会は2026年5月19日、小学校高学年から高校生の子どもを持つ全国の保護者200名を対象に実施した「子どもの朝の不調と起立性調節障害に関する実態調査」の結果を発表した。本調査は2026年5月13日〜18日、インターネットによるアンケート調査の方法で実施されたもの。○半数以上の家庭でGW明けに子どもの異変や登校渋りが発生GWが明けてから、子どもに朝起きられない、学校に行きたがらないなどの様子があったかG