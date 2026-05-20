「なんだか色気がある男性」は、なぜ魅力的に見えるのでしょうか? 男の色気は、顔立ちや体型だけで決まるものではありません。清潔感のある見た目や余裕のある振る舞い、さりげない気遣いなど、外見と内面の両方が合わさることで自然とにじみ出るものです。本記事では、女性が「色気がある」と感じる男性の特徴を外見・内面の両面から解説します。さらに、今日から実践できる色気の磨き方や、逆効果になりやすいNG行動についても紹