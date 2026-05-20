【モデルプレス＝2026/05/20】モデルの佐田真由美が5月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘のための弁当を披露し、話題となっている。【写真】48歳2児の母モデル「映えるようなお弁当では無いけれど」野菜嫌いな娘弁当◆佐田真由美、娘のための弁当披露佐田は「野菜が大嫌いな娘のお弁当」と題し、写真を投稿。塩昆布の載ったご飯、ゆで卵、玉ねぎと肉の炒め物、枝豆が入った弁当箱と、苺の入ったケースの写真を公開した