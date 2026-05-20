【モデルプレス＝2026/05/20】元タレントの木下優樹菜が5月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】芸人の30代元妻「親近感わく」ほぼ緑味ゼロのシンプル弁当◆木下優樹菜、シンプル弁当披露木下は「シンプルべんとー」とコメントし、3つ並んだ手作り弁当の写真を投稿。白米に、焼き鮭、玉子焼き、きんぴらごぼう、えのきのおかず、昆布の佃煮などをぎっしり詰めた弁当を披露した。弁当の1つには