フランスで開催中の第79回カンヌ国際映画祭に、同映画祭のカンヌ・プレミア部門正式出品作『黒牢城（こくろうじょう）』の主演・本木雅弘、共演の菅田将暉、宮舘涼太が登場。今回がカンヌ初参加となる3人が、公式上映前に、青木崇高、黒沢清監督とともにフォトコールに登壇し笑顔を振りまいたほか、宮舘が華麗なターンを披露して会場を大いに沸かせた。【写真】カンヌ初参加！本木雅弘、菅田将暉、宮舘涼太がフォトコールに登