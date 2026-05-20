◆第３３回平安Ｓ・Ｇ３（５月２３日、京都競馬場・ダート１９００メートル）＝５月１９日、美浦トレセンダイオライト記念５着から巻き返しを図るナルカミ（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父サンダースノー）は、美浦・Ｗコースで３頭併せを実施。隊列の真ん中で脚をためると、直線では馬なりのままスムーズに加速し内シックスペンス（５歳オープン）、外アールヴィヴァン（４歳２勝クラス）にそれぞれ１馬身先着した。タイムは