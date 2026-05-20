◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（２０日・甲子園）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（創価大）が、１軍の甲子園デビュー戦で「６番・左翼」として２日続けてスタメン出場する。１９日・中日戦（倉敷）では２回先頭、金丸の初球を捉えて中前へはじき返した。初出場、初安打と初ものづくしの一日だった。悪天候が見込まれるため、内野はシートで覆われた。甲子園の室内で打撃練習、グラウンドで守備練習を行い「やっぱり風