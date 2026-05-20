キャラクターグッズが豊富な【セリア】に、またまた可愛い「サンリオグッズ」が入荷。デザインも値段も可愛いため、次々とカゴの中に入れてしまいそうです。そこで今回は、全種類制覇したくなる、サンリオの可愛いアイテムを紹介します。 争奪戦の可能性大！ 人気商品の第2弾 大人気の「サンリオキャラクターズ ビーズアートシール」に、待望の第2弾が登場！ 第1弾のラインナップは、シナ