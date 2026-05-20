メ～テレ（名古屋テレビ） 栃木県で起きた強盗殺人事件。発生前から現場周辺で不審な車の目撃情報が相次いでいました。犯罪の”前兆”があったとみられますが、いつ、どこで起こるかわからない凶悪事件。私たちはその”前兆”にどうやって気づけばよいのでしょうか。 愛知県内の住宅街に設置された、防犯カメラの映像です。午前4時ごろ、暗闇の中に1台の車が現れます。 降りてきたのは2人の人物。窃盗グルー