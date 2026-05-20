◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（２０日・甲子園）中日は上位打線の並びを組み替え、村松開人内野手を１番で起用した。３番での出場が続いていたが、今季初のトップバッター。最近３試合は２番だった板山祐太郎内野手は今季初の３番に入った。石川昂弥内野手は２試合ぶり、土田龍空内野手と山本泰寛内野手は５試合ぶりにスタメンで出場する。中日の先発メンバーは以下１（遊）村松２（二）山本３（右）板山４（左）細川５（