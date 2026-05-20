DeNAが正捕手の山本祐大をトレードで放出したことに、ショックを受けたファンは多いだろう。ソフトバンクとの交換トレードで尾形崇斗、井上朋也を獲得したことが発表されたのは2026年5月12日。各メディアが大々的に報じる中、DeNAは同日の中日戦（横浜）に3−1で快勝したが、選手たちに満面の笑みが見られない。ファンの思いも同じだろう。山本祐大の応援歌が試合後の横浜スタジアムで繰り返し鳴り響く光景が見られた。「このトレ