オリックスは２０日、広岡大志内野手が兵庫県内の病院で腰椎椎間板ヘルニア摘出術を受けたことを発表した。プロ１１年目の今季は開幕スタメン入りを果たしたが、「１番・三塁」で先発した１６日の西武戦（京セラドーム大阪）では腰の張りを訴えて１打席で交代。１７日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）を欠場すると、翌１８日に下半身のコンディション不良で出場選手登録を抹消されていた。チームとしては内側側副靱帯（