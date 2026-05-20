気象予報士の吉井明子が19日、自身のインスタグラムを更新。意味深なコメントを残した。 【写真】スタイルの美しさが伺える薄手ワンピ 「みんなに会える夏」と書き出し、「すでに暑さで来たるべき夏に震えていますがこの夏は皆さんに直接会える機会がありそうで楽しみにしています」と投稿。 「それまで共に元気でいましょう」とつづり、スタイル際立つ薄手のワンピースで笑みを浮かべる写真を添えた。 フォ