20日と21日の最高気温 20日（水）は、岡山県の高梁市と真庭市の久世で最高気温が30℃以上の「真夏日」となりました。香川県では三豊市の財田で「真夏日」となりました。 20日は一日、蒸し暑く感じられましたが、21日（木）は日中、20日ほど気温は上がらず、平年並みの気温となりそうです。岡山市、高松市ともに最高気温が25℃の予想です。 ただ21日朝の最低気温は20℃前後とこの時期としては暖かい朝となりそうです。