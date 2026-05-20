パルマは敗戦も鈴木彩艶はコモ戦で好セーブを見せたイタリア・セリエAのパルマに所属のGK鈴木彩艶は、現地時間5月17日のリーグ第37節コモ戦にフル出場。試合終了間際のセーブが絶賛されている。大躍進して上位につけるコモを相手に後半13分の先制点を許したゲームだったが、試合終了間際に元スペイン代表FWアルバロ・モラタと1対1になった場面で鈴木は左足インサイドで狙われたシュートを右に鋭く反応してセーブした。試合は0-