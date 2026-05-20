内モンゴル自治区バヤンノール市のウランスハイ湿地に飛来した渡り鳥。（３月１２日撮影、フフホト＝新華社配信）【新華社フフホト5月20日】中国内モンゴル自治区のテメジ国家級湿地自然保護区では今年、23カ所の人工巣のうちの20カ所でコウノトリのひなが40羽ふ化した。内モンゴル、黒竜江、吉林の3省（自治区）の境界に位置する保護区は、渡り鳥の移動ルート「東アジア・オーストラリア地域フライウェイ」上の重要な生息地に