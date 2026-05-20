お笑いタレント劇団ひとり（49）が、19日深夜放送の中京テレビ「太田上田」（火曜深夜0・59）にゲスト出演し、理想の晩年について語った。「ここ1年くらいはね、凄い健康になりました」と近況を報告し、「禁煙しました」とも明かした。きっかけは、老後の自分について考えたことだという。「ある日ふと気がついたのが、70代中盤ぐらいからの健康格差が凄いなと思って、年配の方は。一気に老けちゃう人もいれば、ずっと元気な