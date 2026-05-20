7人組アイドルグループ「AISTEAL」がXを更新しました。【映像】AISTEALのX「重要なお知らせ所属メンバーに対し、住居へ直接被害が及ぶ悪質なストーカー行為・迷惑行為が発生いたしました。メンバー本人の安全に関わる深刻な事態であり、一時帰宅が困難となる被害も確認されております。現在、警察および関係各所と連携のうえ対応を進めております。運営としても、本件を極めて重大な問題として受け止めております。今後一部活動