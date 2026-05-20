極北の大地＜カランバス＞。虐げられ、犯罪者の烙印を押されてた“ヤポネの民”リョウ・リュウ・ジは安息の地である＜竜ノ巣＞を目指していた。彼は首都＜ドーチェ＞で上流階級の家出少年レオニートと運命の出会いを果たす――。【後編を読む】「ふざけるな！」「予報では言ってなかったぞ！」突然大きく揺れる船体“船底”から見えたのは信じられないほどの＜巨大生物＞圧倒的なスケールで巨大竜の治療を描く、本格医療ファ