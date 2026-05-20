サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に挑む日本代表の長谷部誠コーチ（42）が20日、千葉県内で取材対応。負傷で長期離脱しながらも代表に選出された選手について言及した。今回のメンバーではMF遠藤航、MF鈴木唯人が所属クラブでのケガの影響で実戦復帰できておらず、DF冨安健洋も長期離脱から復帰後、出場機会が少ない。長谷部コーチは右膝の手術明けだった14年ブラジル大会の経験を引き合いに出し、ポジティブ思考を強調し