茨城県で大型トレーラーが横転し、21歳の女性が命を落とした事故から3年。原因とみられているのが、極端にすり減ったタイヤによる“危険な運転”です。取材で浮かび上がってきたのは、安全とコストの狭間で揺れる運送業界の厳しい実情でした。茨城県常総市の国道で手を合わせた星さん夫妻。娘の有里紗さん（当時21）は3年前の5月19日、この場所で事故に遭いました。軽乗用車で国道を走っていた有里紗さん。反対車線の大型トレーラ