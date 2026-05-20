女優で声優の戸田恵子が20日に自身のアメブロを更新。舞台の衣装合わせでの嬉しい出来事や、季節限定の鍋を堪能したことを報告した。【映像】桃井かおり、夫の誕生日にホテルステイを満喫！この日、戸田は「夕方から衣裳合わせがありました」と報告し「ドキドキの衣裳合わせ。2年前の衣裳、入るかしら…？」と不安な心境を吐露。しかし、心配をよそに「何と！入るどころか、痩せてるではありませんか！やった〜！」と、サイズ