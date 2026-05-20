「足元で色数を減らすとか大袋を止めるという予定はない」明治ホールディングスは5月14日、2026年3月期決算記者会見で、緊迫化する中東情勢への対応について、包材など石油由来原料の調達に支障がないことを明らかにした。一方、中東情勢により想定外のコスト上昇を警戒する。今期は原材料とエネルギーコストで140億円のコストアップを想定。松田克也社長CEOは「現時点で計画に取り込めていないリスク要因として、中東情勢