瀬戸内地方は、前線や湿った空気の影響で雲が広がっています。夜は断続的に雨が降るでしょう。 21日は朝から雨雲がかかり、雨脚の強まるところがある見込みです。大気の状態が非常に不安定になるため、落雷や激しい突風などに注意してください。朝の最低気温は岡山と高松で22度、津山で20度でしょう。20日朝よりも3度程度気温が高くなります。日中の最高気温は岡山と高松で27度、津山で25度の予想です。20日よりも気温が低くなり