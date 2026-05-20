今年４月、岡山市北区のJR山陽本線の踏切内で立ち往生した高齢女性が乗った軽自動車をとっさの判断で救助したとして、中学生5人が警察から表彰されました。 【写真をみる】中学生が高齢女性を救助した踏切＆表彰式で賞状を受け取り笑顔をみせる5人 表彰されたのは岡山市立吉備中学校の樋上稜己さん（3年）、内海莉空さん（3年）、山本陽大さん（3年）、山内快晟さん（3年）、波勢晃太朗さん（2年）の5人です。 5人は陸上部の仲