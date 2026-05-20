スカイマークは、東京/羽田〜沖縄/那覇線で5月24日に臨時便を運航する。計2便を運航し、定期便を含め1日計7往復を運航することになる。航空券は5月19日より販売を開始した。両空港には到着後、ターミナル内に留まることはできない。那覇空港では通常、最寄りの駐車場はP3となるものの、警備上導線が変更となることから、臨時便到着時の最寄りの駐車場はP1となる。■ダイヤSKY955東京/羽田（22：30）〜沖縄/那覇（01：10+1）／5月