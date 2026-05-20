過去最高の盛り上がりとなった2026年5月9日開催の四川フェス2026にて、「第5回麻辣グランプリ2026 麻辣湯編」の結果発表が行われた。2024年ごろからブームが巻き起こった麻辣湯が全国から33商品集結。長時間に及ぶ審査の末、頂点に輝いたのはいったいどんな商品なのか。麻辣グランプリとは2026年で5回目の開催となる麻辣グランプリは、日本で発売されている麻辣商品を集めて実食し、頂点を決める祭典。2017年から始まった「四川フ