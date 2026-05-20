北海道新幹線の札幌延伸を巡っては、工事を全１０工区に分けて作業が行われています。そのうち、渡島南、渡島北、長万部、ニセコ、倶知安の５つの区間が既に落札されています。今回の立入検査では、この５つの区間を入札した５社に談合の疑いがあったとみられ、さらに残る５つの工区でも別の４社が事前に合意形成を図った可能性がないか調べています。 では今回、なぜこのような談合が行われた可能性が浮上したのでしょうか？