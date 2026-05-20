古田氏は2000本安打も達成、現役時代は球界を代表する名捕手として知られた（C）産経新聞社ヤクルトで「打てる捕手」として活躍、兼任監督も務めた野球評論家の古田敦也さんが5月17日放送の「浜田雅功とアスリート幸福論」（テレビ朝日系列）に出演。【写真】控え目に言ってサイコー！とされる村上、イチロー氏の2ショットシーン番組では幸福度を可視化したグラフを作成。古田氏は自身のプロ野球人生を振り返るとともに、今後