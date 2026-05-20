ＪＲ帯広駅南口の長崎屋跡地に建設している新たな商業施設の名称が「ナンモナンモ帯広」に決まりました。２０２８年春に開業する予定です。再開発が進む２万５６００平方メートルの「長崎屋帯広店」の跡地には商業施設やマンション、ホテルなどが建設されています。事業主体の登寿ホールディングスは、会見で新たな商業施設の名称が「ナンモナンモ帯広」に決まったと発表しました。３つの建物で構成され、飲食店