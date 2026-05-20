言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、人類の夢を乗せて飛ぶ宇宙船、日常の特別な場面を彩る衣服、そして刑事手続きにおける重要な判断という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ーずよ□□きき□□うよヒント：ロシアが開発した有人宇宙船。外出