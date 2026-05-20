プレミア昇格に向けて意気揚々と前進していたサウサンプトン。だが……(C)Getty Images悲願のプレミアリーグ昇格まで、あと1勝。しかし、意気揚々と準備を重ねてきた名門の夢は、思わぬ形で潰えた。現地時間5月19日、イングランド・フットボールリーグ（EFL）は、チャンピオンシップ（英2部）で、松木玖生が所属するサウサンプトンを、目下開催中のプレミアリーグ昇格プレーオフから追放すると発表した。その原因となったのは