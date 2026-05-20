現役アイドル兼看護師の河合風花さんは5月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。出産を報告し、赤ちゃんの写真を公開しました。【写真】赤ちゃんを抱く河合風花「まずは自分を労ってあげてね！」河合さんは「ついに元気な男の子がうまれました！4時間弱という短い時間で、物凄い衝撃と共に誕生しました」と報告し、2枚の写真を投稿。生まれたばかりの赤ちゃんとのツーショットです。1枚目では、泣いている赤ちゃんを見つめています。