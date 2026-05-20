「日東紅茶 りんご紅茶」日東紅茶ブランドを展開する、三井農林は、約25年ぶりのチルド紙パック商品として、「日東紅茶 りんご紅茶」を、5月26日から関東地区のファミリーマートで先行発売する。「日東紅茶 りんご紅茶」は、茶葉の抽出から加工まで同社工場で一貫して行った紅茶エキスを使用し、香り高くすっきりとした味わいに仕上げた。りんごの香りと紅茶が調和した、次のひと口が楽しみになる味わいになっている。気分に合わせ