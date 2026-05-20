「レモンホワイトチョコチップクッキー」森永製菓は、初夏にぴったりの爽やかな味わいが楽しめる「レモンホワイトチョコチップクッキー」を6月2日から期間限定で発売する。「レモンホワイトチョコチップクッキー」は、さわやかなレモンの酸味を感じるクッキー生地に、なめらかでコクのあるホワイトチョコチップを練り込んで焼き上げた、この時期だけの特別な味わいが特長となっている。サクサク食感のビスケットと、ホワイトチョコ