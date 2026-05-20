俳優・大地真央（７０）が２０日、東映本社のある東京・京橋エドグランで映画「免許返納！？」（６月１９日公開）プレミアレッドカーペットイベントに主演の舘ひろし（７０）、真矢ミキ（６２）とともに出席。リムジンを降車後、大地のシルバーのデコルテを露出したロングドレス姿にビジネス街の通行人も足を止め、大歓声が起こった。舘演じる映画スター、南条弘と、南条の親友で俳優尾崎の初代妻役の大地真央は「舘ひろしさん