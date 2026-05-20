セイコーウオッチは、＜キングセイコー＞VANACから、セイコー創業145周年を記念した限定モデルを7月10日に発売する。全世界800本の数量限定となる。セイコーの創業者・服部金太郎は、1881年に「服部時計店（現セイコーグループ）」を創業した。「常に時代の一歩先を行く」という信条のもと、1913年には国産初の腕時計を完成させ、その後も日本の時計産業の発展に大きく寄与した。1960年代に入ると、世界初や国産初となる製品を次々