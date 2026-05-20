5月20日は「世界ミツバチの日（ワールドビーデー）」。 私たちの食卓や豊かな自然を支えてくれているミツバチの大切さを見つめ直し、行動を起こす日です。 【写真を見る】みんな興味津々！子ども向けの環境教育プログラムの様子 「都会の真ん中でミツバチを育てることで、街の環境を変えられるかもしれない」-そんなふうに考え、大阪・梅田のビルの屋上から街の未来を塗り替える壮大な挑戦を続けている団体が