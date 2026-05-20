調印式で握手するロシアのプーチン大統領（左）と中国の習近平国家主席＝20日、北京の人民大会堂（共同）【北京、モスクワ共同】中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領は20日、北京で会談した。両国の「全面戦略協力の強化」に向けた共同声明に署名し、結束を誇示した。習氏は中ロの友好国イランへの再攻撃を示唆する米国をけん制。両首脳は中東情勢混乱を踏まえ、エネルギー分野での協力推進で一致した。習氏は共同記