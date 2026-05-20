NTTドコモビジネスは20日、サイバー攻撃に対し、人工知能（AI）で防御する企業向けの新サービスを始めたと発表した。「クロード・ミュトス」をはじめとする最先端AIの出現で、攻撃は巧妙化がさらに進む恐れがある。守る側にもAIを本格導入して対処時間を10分の1に短縮し、脅威の高まりを抑える。新サービス「AISOC」は、企業のシステム側で検知した危険性に対し、ドコモビジネスのAIが通信を分析して攻撃の深刻さを判断。対